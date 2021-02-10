Власти Чечни потратят почти 6 млн рублей на питание VIP-болельщиков ФК «Ахмат»
Государственное автономное учреждение «Спортивный комплекс имени А.А. Кадырова» выделило 5,95 млн рублей на организацию питания гостей VIP-лож стадиона «Ахмат Арена» во время футбольных матчей
Государственное автономное учреждение «Спортивный комплекс имени А.А. Кадырова» выделило 5,95 млн рублей на организацию питания гостей VIP-лож стадиона «Ахмат Арена» во время футбольных матчей.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет организовать питание VIP-болельщиков во время 17 домашних матчей футбольного клуба «Ахмат» в 2021 году. Всего нужно будет обслужить 21 ложу повышенной комфортности общей вместимости 265 человек. Среди них и личная VIP-ложа главы Чечни Рамзана Кадырова, рассчитанная на 29 гостей.
Организация питания на одном матче обойдется в 350 тысяч рублей.
По условиям госконтракта, каждую VIP-ложу должна обслуживать одна официантка, а при сервировке столов «должны учитываться индивидуальные предпочтения клиента».