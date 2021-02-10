10 февраля 2021, 00:35
Таможенная служба возбудила дело против российской «дочки» H&M из-за неуплаты пошлин
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) возбудила дело в отношении российского подразделения шведской компании H&M по факту неуплаты пошлин в размере 3 млрд рублей
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) возбудила дело в отношении российского подразделения шведской компании H&M по факту неуплаты пошлин в размере 3 млрд рублей.
Как сообщает Bloomberg, ретейлер одежды не включил в декларации за 2016-2019 годы часть лицензионных сборов, которые он платит материнской компании. После проведенного аудита H&M покрыла разницу в размере 3,1 млрд рублей, однако руководство таможни не отказалось от возбуждения уголовного дела.
Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее «дочки» в России проводится расследование. Российскому подразделению грозит крупный штраф, а топ-менеджерам – уголовная ответственность.