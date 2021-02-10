В Воркуте дороги вместо реагентов обрабатывают опасным для здоровья шлаком из котельных
В Воркуте дороги вместо привычных противогололедных реагентов посыпают шлаком из котельных – свинцом и мышьяком. Чиновники уверяют, что никакой опасности для здоровья местных жителей в использовании этих веществ нет
В Воркуте дороги вместо привычных противогололедных реагентов посыпают шлаком из котельных – свинцом и мышьяком. Чиновники уверяют, что никакой опасности для здоровья местных жителей в использовании этих веществ нет.
Telegram-канал Mash сообщает, что воркутинские активисты властям не поверили и сдали пробы почвы в лабораторию, аккредитованную НИИ химии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Результаты исследования показали, что загрязнение земли мышьяком в 4-6 раз превышает допустимую концентрацию. Также пробах были обнаружены свинец, медь и никель.
Активист Эдуард Петров заявил, что шлак является отходом четвертого класса опасности, а в виде пыли он является гораздо более токсичным. Кроме того, весной вместе с талым снегом опасные вещества попадают в водоемы.
Жители Воркуты потребовали от властей использовать традиционные методы борьбы с гололедицей - крупный песок и гранитную крошку.