В Петербурге надпись «Навальный» на снегу вызвала переполох у экстренных служб
В Санкт-Петербурге неизвестный написал крупными буквами фамилию «Навальный» на заснеженном льду реки Фонтанка, после чего на «место происшествия» прибыли несколько машин МЧС и полиции
В Санкт-Петербурге неизвестный написал крупными буквами фамилию «Навальный» на заснеженном льду реки Фонтанка, после чего на «место происшествия» прибыли несколько машин МЧС и полиции.
Девушка-очевидец прислала в редакцию издания «Бумага» видеозапись с места событий. На видео сотрудники МЧС достают пожарные лестницы и начинают поливать надпись «Навальный» на льду водой. Затем к спасателям присоединились сотрудники полиции.
Девушка добавила, что поспешила уйти с набережной из опасений, что силовики начнут задерживать прохожих.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленинградской области порталу Znak.com сообщили, что их сотрудники не принимали участия в ликвидации надписи «Навальный». В ведомстве пояснили, что приезд спасателей был связан с выходом человека на лед.