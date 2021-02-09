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Общество
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09 февраля 2021, 17:12

В Москве 14 февраля пройдет акция солидарности с Юлией Навальной

В Москве 14 февраля на Старом Арбате возле памятника А.С. Пушкину и Н. Гончаровой пройдет акция солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными. Мероприятие начнется в 14.00

В Москве 14 февраля пройдет акция солидарности с Юлией Навальной

В Москве 14 февраля на Старом Арбате возле памятника А.С. Пушкину и Н. Гончаровой пройдет акция солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными. Мероприятие начнется в 14.00.

«В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным — всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алену Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках», - сообщается в Instagram Юлии Навальной.

Участники акции поддержат также Юлию Цветкову, Киру Ярмыш, Люсю Штейн, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Марию Алехину и других активисток.

Организаторы «цепи солидарности» требуют от властей немедленного освобождения всех политзаключенных.

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