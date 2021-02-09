В Москве 14 февраля пройдет акция солидарности с Юлией Навальной
В Москве 14 февраля на Старом Арбате возле памятника А.С. Пушкину и Н. Гончаровой пройдет акция солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными. Мероприятие начнется в 14.00
В Москве 14 февраля на Старом Арбате возле памятника А.С. Пушкину и Н. Гончаровой пройдет акция солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными. Мероприятие начнется в 14.00.
«В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным — всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алену Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках», - сообщается в Instagram Юлии Навальной.
Участники акции поддержат также Юлию Цветкову, Киру Ярмыш, Люсю Штейн, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Марию Алехину и других активисток.
Организаторы «цепи солидарности» требуют от властей немедленного освобождения всех политзаключенных.