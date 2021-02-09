Немецкий медик в одиночку создал вакцину против коронавирусной инфекции
74-летний немецкий медик Винфрид Штёкер в одиночку разработал вакцину от коронавируса. Ученый вколол препарат себе и четверым коллегам. Все пятеро после прививки получили антитела
74-летний немецкий медик Винфрид Штёкер в одиночку разработал вакцину от коронавируса. Ученый вколол препарат себе и четверым коллегам. Все пятеро после прививки получили антитела.
На втором этапе испытаний Штёкер ввел свою вакцину более 60 добровольцам, 90% которых выработали защитные антитела в высоких концентрациях. Эта вакцинация почти не имела побочных эффектов и оказалась чрезвычайно эффективной.
«Если окажется, что моя разработка и правда работает, то тогда патенты других вакцин станут просто не нужны. Потому что любой сможет производить эту вакцину», - заявил ученый.
Эффективность этой экспериментальной вакцины подтвердил вирусолог Кристиан Дростен, сообщает издание «Ost/West».
Примечательно, что когда Винфрид Штёкер сообщил о своем изобретении в институт Пауля Эрлиха, то представители института обратились в прокуратуру. Против медика возбудили уголовное дело по факту проведения незаконных клинических испытаний экспериментального препарата.