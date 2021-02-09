В Москве задержали сына бизнесмена, которого называют «королем Новой Москвы»
Столичная полиция задержала Карахана Балакеримова - сына бизнесмена Лазера Балакеримова, который контролирует огромные рыночные площади, бары и автосервисы в Новой Москве
Столичная полиция задержала Карахана Балакеримова - сына бизнесмена Лазера Балакеримова, который контролирует огромные рыночные площади, бары и автосервисы в Новой Москве.
Как сообщает Baza, сына «короля Новой Москвы» задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд арестовал Балакеримова на 10 суток.
Карахан Балакеримов ранее работал в МВД России. В 2017 году его уволили после того, как в сети появилось видео с его свадебным кортежем, который грубо нарушал правила дорожного движения.