Фигурант «санитарного дела» потребовал возбудить аналогичное дело против организаторов флешмоба #ПутинНашПрезидент
Координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов и его соратники потребовали привлечь к уголовной ответственности по статье о нарушении санитарных норм организаторов акций #ПутинНашПрезидент
Координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов и его соратники потребовали привлечь к уголовной ответственности по статье о нарушении санитарных норм организаторов акций #ПутинНашПрезидент. Напомним, что Степанов как и другие оппозиционные активисты проходят по уголовному делу, которое было возбуждено по аналогичной статье, но из-за проведения протестной акции.
В своем заявлении в следственный комитет МВД Олег Степанов указал, что в Москве и других российских регионах по-прежнему действует запрет на проведение любых массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, этот запрет не мешает властям проводить «политически правильные» массовые мероприятия. Например, многодневное голосование по изменению Конституции РФ в июле и начавшийся «флешмоб» в поддержку главы государства #ПутинНашПрезидент.
На участников акций, чьи действия кажутся властям политически правильными, полиция не заводит дела, зато оппозиционных активистов подвергают уголовному преследованию за нарушение санитарных правил из-за протестной акции.
«Независимых политиков и активистов обвиняют и сажают под арест по 236 статье УК РФ. Но закон должен быть един для всех! Такие же действия при выражении поддержки Путину должны вызывать такую же реакцию правоохранительных органов - доследственная проверка, возбуждение уголовного дела, аресты», - говорится в сообщении команды Олега Степанова.
В качестве примера нарушения санитарных правил оппозиционеры приводят акции в поддержку президента, которые организовала компания «Сима-ленд» Андрея Симановского. Сотрудников компании в течение нескольких недель выстраивали плотной толпой, чтобы выразить поддержку Владимиру Путину. При этом данное мероприятие не только нарушало санитарные требования, но и не согласовывалось с мэрией.