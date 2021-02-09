09 февраля 2021, 15:14
Дмитрий Песков пригрозил россиянам ответственностью за участие в новой протестной акции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил россиянам об ответственности за участие в несогласованных митингах. С таким заявлением официальный представитель Кремля выступил в связи с анонсом соратниками Алексея Навального новой протестной акции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил россиянам об ответственности за участие в несогласованных митингах. С таким заявлением официальный представитель Кремля выступил в связи с анонсом соратниками Алексея Навального новой протестной акции, запланированной на 14 февраля.
«В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», - заявил Дмитрий Песков.
Ранее руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков отметил, что в этот раз акция будет организована «по-хитрому». Подробная информация о новом формате проведения протестной акции будет опубликована в ближайшие дни.