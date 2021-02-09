«Единая Россия» вслед за Кремлем открестилась от однотипных роликов в поддержку Путина
Региональные отделения «Единой России» получили из Кремля «важную задачу» по распространению в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram платных хвалебных постов о президенте Владимире Путине
Региональные отделения «Единой России» получили из Кремля «важную задачу» по распространению в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram платных хвалебных постов о президенте Владимире Путине. Каждое региональное отделение должно прислать высшему руководству партии власти отчет о выполненной работе.
Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник в партии, согласно методичке, которую получили партийцы в регионах, в Instagram необходимо было распространить минутный ролик, на котором группа молодых людей качает руками и размахивает российским флагом под песню «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ». В подводке к таким постам нужно указывать, что Запад и оппозиция пытаются дискредитировать Владимира Путина, а долг каждого патриота - «выразить свою поддержку президенту».
В соцсети «ВКонтакте» нужно распространять более завуалированный ролик о 18-кратных победителях «Ралли Дакар» - команде «КамАЗ-мастер». При этом суть этого ролика сводится к тому, что гонщики на огромном поле, с трудом преодолевая снежные ухабы, пишут фразу «PUTIN TEAM». Такие ролики нужно сопровождать хэштегами #ПутинНашПрезидент или #ПУТИННАШПРЕЗИДЕНТ.
В «Единой России» заявили, что никаких рекомендаций насчет распространения в соцсетях хвалебных роликов про Владимира Путина они не получали.
Ранее в Кремле также заверили, что не имеют никакого отношения к однотипным роликам в поддержку президента, которые стали массово появляться в интернете после крупных протестных акций. При этом организаторы съемок пропагандистских роликов прямо признаются журналистам, что об этом их «попросили в Москве». Участники же съемок (в основном это студенты и бюджетники) жалуются, что их привлекают к этому обманом или вовсе принуждают.