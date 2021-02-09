Алексея Навального могут этапировать в колонию до рассмотрения судом жалобы на приговор
Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что в практике последних лет такое случалось неоднократно, хотя формально приговор считается вступившим в законную силу только после рассмотрения жалобы
Политика Алексея Навального могут этапировать в колонию для отбытия срока по делу «Ив Роше» еще до рассмотрения апелляции.
Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев сообщил «Открытым медиа», что в столичной практике последних лет такое случалось неоднократно, хотя формально приговор считается вступившим в законную силу только после рассмотрения жалобы.
Кобзев отметил, что из-за пандемии коронавируса дела рассматривают с участием обвиняемых по видеоконференцсвязи. В такой ситуации принципиальной разницы, где находится арестант, уже нет.
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы подтвердили, что примерно по 70−80 заключенных из каждого крупного СИЗО столицы ежемесячно отправляют в другие регионы сразу после вынесения судом приговора, не дожидаясь рассмотрения апелляционных жалоб.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы по требованию ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев за то, что он не отмечался в уголовно-исполнительной комиссии, так как находился на лечении и реабилитации после отравления в Германии.