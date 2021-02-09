Жительница Рыбинска подала в суд на аквапарк из-за публикации в соцсети ее неудачного фото
Истица сообщила, что в аквапарке ей предложили попозировать на камеру, а затем выбрать понравившиеся снимки и купить их. Женщина согласилась, но ни одна из фотографий ей не понравилась, поэтому платить за них она отказалась
Жительница Рыбинска подала в суд на сотрудников городского аквапарка за публикацию ее неудачного фото в бикини. Женщина отметила, что снимок был опубликован без ее согласия.
Истица сообщила, что в аквапарке ей предложили попозировать на камеру, а затем выбрать понравившиеся снимки и купить их. Женщина согласилась, но ни одна из фотографий ей не понравилась, поэтому платить за них она отказалась.
Через две недели жительница Рыбинска обнаружила свои «неудачные» фотографии в купальнике на странице аквапарка в соцсети с подписью «Красивая?». В комментариях под снимком пользователи критиковали внешность женщины.
По данным ИА Regnum, истицу сфотографировал индивидуальный предприниматель, арендующий помещение в аквапарке, однако фотографию в соцсети опубликовал именно работник учреждения.
Россиянка обратилась в суд, который назначил ей компенсацию в размере 20 тысяч рублей, хотя в исковом требовании речь шла о 400 тысячах рублей.