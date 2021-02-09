09 февраля 2021, 13:25
В Улан-Удэ пенсионерку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие протестной акции
В Улан-Удэ суд оштрафовал пенсионерку Наталью Филонову на 250 тысяч рублей за участие в протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Пожилую активистку признали виновной в повторном нарушении порядка проведения митингов
В Улан-Удэ суд оштрафовал пенсионерку Наталью Филонову на 250 тысяч рублей за участие в протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Пожилую активистку признали виновной в повторном нарушении порядка проведения митингов.
Адвокат пенсионерки Надежда Низовкина сообщила «МК в Бурятии», что в связи с приговором суда банковские счета пенсионерки арестуют, а все поступающие на счета деньги будут списываться в счет уплаты штрафа.
«У меня были ожидания, что Филоновой назначат арест. Но была выбрана более карательная мера. Насколько я помню, в Бурятии правозащитники еще не получали штрафов такого размера. Это прецедент», - отметила защитница.
Отметим, что Наталья Филонова получает пенсию в размере 11 тысяч рублей.