В Петербурге во время записи ролика в поддержку президента одной из участниц съемок стало плохо
В Санкт-Петербурге около ста работников бюджетных организаций приняли участие в записи ролика для флешмоба «Путин - наш президент!». Запись ролика проходила в 13-градусный мороз около памятника Владимиру Ленину на Московской площади
В Санкт-Петербурге около ста работников бюджетных организаций приняли участие в записи ролика для флешмоба «Путин - наш президент!». Запись ролика проходила в 13-градусный мороз около памятника Владимиру Ленину на Московской площади.
По данным «Фонтанки», принять участие в акции в поддержку главы государства петербургских бюджетников попросили в Москве. При этом официально в Кремле уверяют, что не имеют никакого отношения к записи роликов в поддержку Владимира Путина, которые студенты и бюджетники вдруг массово стали записывать после крупных акций протеста.
В течение часа участники петербургского флешмоба ходили в разные стороны с листками бумаги разного цвета, а происходящее снимали с коптера. Предполагается, что участники акции будут выстраиваться в российский флаг.
Во время записи пропутинского ролика одной женщине стало плохо, из-за чего пришлось вызвать «скорую помощь». Пока медики оказывали первую помощь, остальные участники съемок грелись в подземном пешеходном переходе.
Напомним, что ролики с хештегом #ПутинНашПрезидент начали появляться в интернете после массовых протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники бюджетных организаций на условиях анонимности жаловались журналистам на принуждение к участию в прокремлевских акциях, а студенты нескольких вузов сообщили, что их привлекли к записи «патриотических» роликов обманом. Например, некоторым учащимся сообщали о съемках клипа на песню «Любэ» или ролика ко Дню защитника Отечества, а в реальности оказалось, что надо кричать лозунги типа «Владимир Владимирович, мы с вами!».