09 февраля 2021, 12:41
Власти Латвии на год запретили вещание в стране телеканала «Россия-РТР»
Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию российского международного телеканала сроком на один год. Такое решение было принято в целях защиты информационного пространства Латвии
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию российского международного телеканала «Россия-РТР» сроком на один год.
Глава регулятора Иварс Аболиньш сообщил в Twitter, что такое решение было принято в целях защиты информационного пространства Латвии.
Процедура ограничения вещания «России-РТР» в Латвии началась еще в июле 2020 года. НСЭСМИ увидел в выпуске политического ток-шоу «60 минут», посвященном ситуации на Украине, разжигание ненависти. Это является нарушением латвийского закона о СМИ.
Москва действия западных властей в отношении российских государственных СМИ считает цензурой и нарушением свободы слова.