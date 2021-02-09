Концерн «Калашников» разработал смарт-ружье «для хипстеров»
Концерн «Калашников» разработал «оружие для хипстеров». Речь идет о смарт-ружье МР-155 Ultima, которое синхронизируется с мобильными устройствами и способно обучать владельца стрельбе
Концерн «Калашников» разработал «оружие для хипстеров». Речь идет о смарт-ружье МР-155 Ultima, которое синхронизируется с мобильными устройствами и способно обучать владельца стрельбе.
Гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов сообщил РБК, что гладкоствольное ружье с футуристичным дизайном разработано на базе классического самозарядного ружья MP-155. Оружие имеет процессор, в который можно поставить счетчик выстрелов, компас и видеозапись. Благодаря модульной конструкции оружие можно модифицировать под нужды клиента.
Стоимость смарт-ружья составит 100 тысяч рублей.
Тарасов отметил, что перед специалистами стояла задача «привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них». «Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», - отметил глава «Калашникова».