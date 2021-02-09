Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста 14 февраля
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста в воскресенье, 14 февраля. Отметим, что в этот день обычно отмечается неформальный праздник День всех влюбленных
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста в воскресенье, 14 февраля. Отметим, что в этот день обычно отмечается неформальный праздник День всех влюбленных.
Оппозиционер сообщил «МБХ медиа», что в ближайшее время он расскажет о формате проведения новой протестной акции. «Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», - отметил Леонид Волков.
Ранее соратники Алексея Навального сообщали, что в ближайшее время протестных акций не планируется. В противном случае «мы получим новые массовые задержания».
Напомним, что в ходе протестных акций в поддержку арестованного Алексея Навального 23 января, 31 января и 2 февраля силовики задержали около 10 тысяч человек.