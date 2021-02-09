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Общество
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09 февраля 2021, 11:55

Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста 14 февраля

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста в воскресенье, 14 февраля. Отметим, что в этот день обычно отмечается неформальный праздник День всех влюбленных

Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста 14 февраля

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста в воскресенье, 14 февраля. Отметим, что в этот день обычно отмечается неформальный праздник День всех влюбленных. 

Оппозиционер сообщил «МБХ медиа», что в ближайшее время он расскажет о формате проведения новой протестной акции. «Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», - отметил Леонид Волков.

Ранее соратники Алексея Навального сообщали, что в ближайшее время протестных акций не планируется. В противном случае «мы получим новые массовые задержания».

Напомним, что в ходе протестных акций в поддержку арестованного Алексея Навального 23 января, 31 января и 2 февраля силовики задержали около 10 тысяч человек.

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