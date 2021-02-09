Главный подрядчик «Газпрома» задерживает зарплату рабочим на 1,5 месяца
Дочернее предприятие «Газпрома» и его главный подрядчик «Газстройпром», регулярно задерживает зарплаты сотрудникам и рабочим-вахтовикам. Сроки задержек составляют от двух недель до полутора месяцев, сообщает VTimes со ссылкой на сотрудников компании-подрядчика
Дочернее предприятие «Газпрома» и его главный подрядчик «Газстройпром», регулярно задерживает зарплаты сотрудникам и рабочим-вахтовикам. Сроки задержек составляют от двух недель до полутора месяцев, сообщает VTimes со ссылкой на сотрудников компании-подрядчика.
По данным издания, проблемы с выплатой зарплаты имеются в крупнейших «дочках» «Газстройпрома», где работают около 19 тысяч человек. В профильных группах в социальной сети «ВКонтакте» люди регулярно спрашивают, когда им выплатят деньги. Сотрудники также пишут, что для них настали времена «хуже, чем в 90-е годы», о которых так любят вспоминать представители власти. «На таких работягах, как мы, строят заводы и покупают яхты», - жалуются работники.
С чем связаны задержки в выплате зарплаты сотрудникам, неизвестно. Портфель госзаказов «Газстройпрома» составляет 1,5 трлн рублей. Только в прошлом году компания получила 240 млрд рублей выручки, а в декабре разместила облигации на 231 млрд рублей.
Зарплату за декабрь не получили сотрудники «ГСП-4» (строят Пикалевскую и Грязовецкую компрессорные станции) и «ГСП-сервиса» (занимается обустройством быта для всех «дочек» подрядчика). По условиям трудового контракта, «дочки» «Газстройпрома» должны платить рабочим 30-го и 15-го числа. Пока начальство обещает, что долг выплатят 12–20 февраля.
Помимо невыплаты зарплаты у «дочек» подрядчика «Газпрома» есть и другие проблемы. Так, «ГСП-сервис» из-за долга «ГСП-4» с 11 февраля перестанет принимать заявки на заселение вахтовиков, закроет душевые и перестанет стирать личные вещи рабочих и средства индивидуальной защиты. Такое объявление в начале февраля повесили в поселке рабочих, которые строят Грязовецкую компрессорную станцию. Правда, позже объявление исчезло, но рабочие успели сфотографировать его и опубликовать в соцсетях.
При этом большинство рабочих заявили журналистам, что бояться устраивать забастовку и жаловаться в прокуратуру, так как могут получить «голый оклад» без премии, то есть около 30% всего заработка.
В «Газстройпроме» и «Газпроме» отказались комментировать информацию о задержках в выплате зарплаты рабочим.