09 февраля 2021, 10:59
В Евросоюзе заявили о возможности регистрации российской вакцины от коронавируса
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не исключило регистрации российской вакцины «Спутник V» на территории блока и ожидают заявку на одобрение вакцины для европейских рынков
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не исключило регистрации российской вакцины «Спутник V» на территории блока. Представитель европейского регулятора сообщил об этом после того, как завершилось научное консультирование по российскому препарату.
Представитель EMA заявил, что Центр имени Гамалеи, который производит «Спутник V», может уже готовить заявку на получение регистрационного удостоверения, сообщает РИА Новости.
В ЕМА же пока ожидают заявку на одобрение «Спутника V» для европейских рынков. При этом в агентстве отметили, что еще до подтверждения от ЕМА в Евросоюзе договорились о централизованной закупке российской вакцины.