СКР начал проверку по факту низких зарплат ученым в Новосибирской области
В ведомстве сообщили, что сейчас устанавливается круг сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, чьи трудовые права были нарушены руководством учреждения
Следственный комитет России начал проверку после сообщений о невыплате зарплаты в полном объеме научным сотрудникам в Новосибирской области.
В ведомстве сообщили, что сейчас устанавливается круг сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, чьи трудовые права были нарушены руководством учреждения.
Помимо этого, следователи оценят действия должностных лиц, которые отвечают за начисления денежного вознаграждения ученым.
Проверка была инициирована после обращения ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной к президенту Владимиру Путину. Женщина сообщила, что получает всего 26 тысяч рублей, хотя «майские указы» президента должны были значительно увеличить зарплаты научным сотрудникам.
Глава государства в свою очередь на заседании Совета при президенте по науке и образованию заявил, что Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов нужно проверить. «У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» - поинтересовался президент у главы Минфина Антона Силуанова.