09 февраля 2021, 08:42
В Кинешме депутата от «Единой России» и «женщину года» заподозрили в получении взятки
Депутата гордумы Кинешмы (Ивановская область) от партии «Единая Россия» и директора медицинского колледжа Светлану Краснову задержали по подозрению в получении взятки
Фото: 168.ru
Депутата гордумы Кинешмы (Ивановская область) от партии «Единая Россия» и директора медицинского колледжа Светлану Краснову задержали по подозрению в получении взятки.
По данным Следственного комитета, Светлана Краснова летом 2020 года получила взятку в размере 30 000 рублей за поступление студента на бюджетное место на первый курс колледжа, которым она руководит. Взятка передавалась на остановке общественного транспорта.
В отношении Светланы Красновой возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».
Примечательно, что депутатом гордумы Краснова стала уже после получения взятки - в сентябре прошлого года. Также она была признана «Женщиной года» города Кинешмы.