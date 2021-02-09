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Общество
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09 февраля 2021, 08:33

Родственники убитых в ЦАР журналистов выступили против установки памятника на деньги Евгения Пригожина

Родственники убитых в Центральноафриканской республике журналистов Кирилла Радченко и Александра Расторгуева выступили против установки на месте их гибели памятника на деньги Евгения Пригожина

Родственники убитых в ЦАР журналистов выступили против установки памятника на деньги Евгения Пригожина

Родственники убитых в Центральноафриканской республике журналистов Кирилла Радченко и Александра Расторгуева выступили против установки на месте их гибели памятника на деньги прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом они сообщили в своем письме на имя президента России Владимира Путина и президента ЦАР Форстен-Арканжа Туадера.

Ранее Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией «Вагнера», предложил за свой счет установить в ЦАР памятник Радченко, Расторгуеву и Орхану Джемалю. Родственники журналистов назвали это «глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких».

В своем письме родственники журналистов отметили, что убийство их родных было совершено 2,5 года назад. Преступление так и не было раскрыто, а убийцы не арестованы и не привлечены к ответственности.

«До тех пор, пока убийцы не осуждены, памятник на этом месте будет памятником убийству, убийцам и самому Пригожину», — заявили близкие журналистов и добавили, что расценивают установку памятника на этом месте  «намеренным уничтожением следов преступления».

Авторы письма также просят президентов России и ЦАР ускорить расследование убийства российских журналистов, «невзирая на служебное социальное и имущественное положение фигурантов, невзирая на их близость к властным структурам и политикам», сообщает «Дождь».

В частности, родные журналистов требуют, чтобы на следствие не оказывали влияние жандарм ЦАР Эммауэль Туагенде Котофио, Евгений Пригожин, РИА «Федеральное агентство новостей», сотрудники представительства Минобороны России и «так называемые российские „гражданские специалисты“, и «военные инструкторы», в том числе советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров».

Напомним, что журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали в ЦАР репортаж о наемниках российских частных военных компаний, деятельность которых в РФ официально запрещена.

Ранее центр «Досье» опубликовал расследование, в котором утверждается, что версия об убийстве журналистов с целью ограбления была придумана сотрудниками компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.

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