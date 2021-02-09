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09 февраля 2021, 08:17

В Ленобласти замглавы района отправили в отставку из-за вождения автомобиля под наркотиками

Заместителя главы администрации Кировского района Ленинградской области Александра Морозова заподозрили в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения

В Ленобласти замглавы района отправили в отставку из-за вождения автомобиля под наркотиками

Заместителя главы администрации Кировского района Ленинградской области Александра Морозова заподозрили в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Чиновник с обвинениями в свой адрес не согласился, но в отставку уже подал.

Как сообщает портал 47news, Александра Морозова лишили водительских прав за вождение автомобиля Mercedes в состоянии наркотического опьянения. Задержан в таком состоянии чиновник был еще в августе, а решение о лишении его водительских прав было принято на прошлой неделе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал уволить Александра Морозова в связи с поступком, порочащим честь госслужащего. Чиновник написал заявление по собственному желанию, но не согласился с выводами экспертизы.

«С выводами экспертизы не согласен, буду обжаловать. Уверен, правда вскоре восторжествует, и когда получу решение в свою пользу, наверняка, смогу вернуться», — заявил бывший замглавы Кировского района.

Чиновник утверждает, что выпил обезболивающее, которое содержит кодеин. Экспертиза определила именно это вещество в качестве наркотика.

«Самое первое решение суда признало меня невиновным, дело было прекращено в связи с отсутствием событий административного правонарушения. Однако потом со стороны полиции была подана апелляция, и всё пошло в другую сторону», — заявил г-н Морозов.

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