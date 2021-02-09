В Ленобласти замглавы района отправили в отставку из-за вождения автомобиля под наркотиками
Заместителя главы администрации Кировского района Ленинградской области Александра Морозова заподозрили в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения
Заместителя главы администрации Кировского района Ленинградской области Александра Морозова заподозрили в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Чиновник с обвинениями в свой адрес не согласился, но в отставку уже подал.
Как сообщает портал 47news, Александра Морозова лишили водительских прав за вождение автомобиля Mercedes в состоянии наркотического опьянения. Задержан в таком состоянии чиновник был еще в августе, а решение о лишении его водительских прав было принято на прошлой неделе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал уволить Александра Морозова в связи с поступком, порочащим честь госслужащего. Чиновник написал заявление по собственному желанию, но не согласился с выводами экспертизы.
«С выводами экспертизы не согласен, буду обжаловать. Уверен, правда вскоре восторжествует, и когда получу решение в свою пользу, наверняка, смогу вернуться», — заявил бывший замглавы Кировского района.
Чиновник утверждает, что выпил обезболивающее, которое содержит кодеин. Экспертиза определила именно это вещество в качестве наркотика.
«Самое первое решение суда признало меня невиновным, дело было прекращено в связи с отсутствием событий административного правонарушения. Однако потом со стороны полиции была подана апелляция, и всё пошло в другую сторону», — заявил г-н Морозов.