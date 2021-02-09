Владелец дома во Фрайбурге, который арендовали для Навального, обвинил «Россию 1» во вранье
Проживание Алексея Навального и его семьи в немецком городе Фрайбург, где он проходил реабилитацию после отравления «Новичком», оплачивал проживающий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин
Проживание Алексея Навального и его семьи в немецком городе Фрайбург, где он проходил реабилитацию после отравления «Новичком», оплачивал проживающий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин. Об этом сообщил Леонид Волков после выхода сюжета о «роскошной вилле» оппозиционера на государственном телеканале «Россия 1»
Глава региональных штабов Алексея Навального рассказал «Дождю», что Евгений Чичваркин заплатил за аренду дома для семьи политика 15 580 евро. При этом журналистка «России 1» заявила, что за два месяца жизни в «роскоши» оппозиционер якобы заплатил 30 тысяч долларов.
«Они очень сильно наврали по стоимости, раза в два. А кто это оплачивал, мы говорили публично. Это оплачивал Евгений Чичваркин, за что мы ему крайне признательны. Но таких безумных денег, о которых говорит Киселев и его команда, и в помине не было. Все это стоило гораздо дешевле», - сообщил Леонид Волков.
В свою очередь владелец виллы во Фрайбурге обвинил журналистов государственного телеканала во вранье. Мужчина рассказал, что съемочная группа выдавала себя за туристов из Бельгии. Например, корреспондентка Анастасия Попова при заселении использовала французскую фамилию Боурт.
По словам мужчины, он не знал, что сдал дом российским журналистам, а те еще снимали его скрытой камерой. Владелец дома сообщил, что обратился в полицию.
Напомним, что в сюжете «Вестей недели» говорилось, что Алексей Навальный в Германии «жил в роскоши». Причем в подтверждение этой «роскоши» журналистка перечислила «два дивана, телевизор, унитаз, ершик, фрукты и кофемашину». Интернет-пользователи назвали сюжет госпропаганды «бездарным» и с иронией отметили, что для россиян, судя по всему, «роскошью» и «люксом» является наличие унитаза и кофемашины.