Представители стран ЕС обсудили с соратниками Навального санкции против окружения Путина
Власти Польши провели 8 февраля видеоконференцию, в которой участвовали представители стран Европы, США и Канады, а также двое соратников политика Алексея Навального, по вопросу введения санкций против людей из окружения Владимира Путина
Власти Польши провели 8 февраля видеоконференцию, в которой участвовали представители стран Европы, США и Канады, а также двое соратников политика Алексея Навального, по вопросу введения санкций против людей из окружения Владимира Путина.
В мероприятии участвовали глава региональных штабов Навального Леонид Волков и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Владимир Ашурков.
Стороны обсудили введение санкций против прокремлевских олигархов, чиновников и пропагандистов, которые владеют активами на Западе. Санкции связаны с отравлением и незаконным арестом Алексея Навального.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на это, что западные страны «продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление на Россию».