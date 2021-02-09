Бизнесмены, ученые, актеры и общественники потребовали от властей изменить закон о митингах
Более 180 российских актеров, режиссеров, писателей, ученых, предпринимателей и общественных деятелей подписали открытое письмо к властям с требованием привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией
Более 180 российских актеров, режиссеров, писателей, ученых, предпринимателей и общественных деятелей подписали открытое письмо к властям с требованием привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией. Подписавшиеся потребовали гарантировать россиянам право на мирные собрания.
В письме, опубликованном на портале change.org, говорится о том, что действия участников акций в поддержку Алексея Навального полностью соответствовало правовому порядку, определенному Конституцией. При этом попытки правоохранительных органов помешать митингам носили противоправный характер. Более того, жестокость силовиков «вопиюще не соответствовала уровню „общественной опасности“ граждан», а суды продемонстрировали в отношении задержанных участников митингов «полный произвол».
«Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы», - считают авторы обращения и все подписавшиеся.
Общественники и деятели культуры потребовали изменить закон о митингах, освободить задержанных и арестованных и прекратить «заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела».
Письмо среди прочих подписали Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Вениамин Смехов, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Борис Акунин, основатель компании «Вымпелком» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин.