Меню
Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
09 февраля 2021, 03:23

Бизнесмены, ученые, актеры и общественники потребовали от властей изменить закон о митингах

Более 180 российских актеров, режиссеров, писателей, ученых, предпринимателей и общественных деятелей подписали открытое письмо к властям с требованием привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией

Бизнесмены, ученые, актеры и общественники потребовали от властей изменить закон о митингах
Фото: Медуза

Более 180 российских актеров, режиссеров, писателей, ученых, предпринимателей и общественных деятелей подписали открытое письмо к властям с требованием привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией. Подписавшиеся потребовали  гарантировать россиянам право на мирные собрания.

В письме, опубликованном на портале change.org, говорится о том, что действия участников акций в поддержку Алексея Навального полностью соответствовало правовому порядку, определенному Конституцией. При этом попытки правоохранительных органов помешать митингам носили противоправный характер. Более того, жестокость силовиков «вопиюще не соответствовала уровню „общественной опасности“ граждан», а суды продемонстрировали в отношении задержанных участников митингов «полный произвол».

«Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы», - считают авторы обращения и все подписавшиеся.

Общественники и деятели культуры потребовали изменить закон о митингах, освободить задержанных и арестованных и прекратить «заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела». 

Письмо среди прочих подписали Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Вениамин Смехов, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Борис Акунин, основатель компании «Вымпелком» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
Преподавателям и студентам самарского вуза официально запретили ходить на протестные митинги
Арестованные участники протеста пожаловались на задержку в оформлении их освобождения
В Белоруссии власти арестовали деньги фондов, которыми оплачивали штрафы участников протеста
Сейчас на главной
Преподавателям и студентам самарского вуза официально запретили ходить на протестные митинги
акции протеста
Преподавателям и студентам самарского вуза официально запретили ходить на протестные митинги
Ученый совет Самарского государственного технического университета запретил преподавателям и студентам участвовать в акциях
Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов в ответ на действия Москвы
дипломатический скандал
Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов в ответ на действия Москвы
Напомним, что МИД РФ ранее объявил персонами нон грата трех иностранных консулов из-за их участия в протестных акциях в поддержку Алексея Навального
Общество
Росстат сообщил о смерти 162 249 россиян от коронавируса
Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса россиян в 2020 году. По данным ведомства, COVID-19 стал как основной, так и косвенной причиной смерти для 162 249 человек
Каждому по ёршику
материальная помощь
Каждому по ёршику
Президент Владимир Путин после выхода резонансного расследования о его дворце под Геленджиком и массовых протестов из-за ареста оппозиционера Алексея Навального планирует объявить о новом пакете мер поддержки населения
«Люкс-вилла» в России - это когда тепло и есть унитаз
Алексей Навальный
«Люкс-вилла» в России - это когда тепло и есть унитаз
Государственный телеканал «Россия 1» ответила оппозиции на фильм-расследование о «дворце Путина» под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей сюжетом о «роскошном» жилье, которое снимал Алексей Навальный в Германии
Журналисты нашли у топ-менеджеров «Газпрома» и РЖД активы за границей на десятки миллионов долларов
госкомпании
Журналисты нашли у топ-менеджеров «Газпрома» и РЖД активы за границей на десятки миллионов долларов
Владения указанных лиц расположены в Англии, Франции, Германии, Испании, Нидерландах и Италии. При этом происхождение денежных средств не вызывает вопросы
Купленные для «Роснефти» акции Pirelli оказались в руках учительницы танцев
Роснефть
Купленные для «Роснефти» акции Pirelli оказались в руках учительницы танцев
Государственная компания «Роснефть» в 2014 году приобрела 13% итальянского шинного гиганта Pirelli примерно за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов»
YouTube заблокировал ролик с телефонным разговором Навального со своим отравителем
Алексей Навальный
YouTube заблокировал ролик с телефонным разговором Навального со своим отравителем
Администрация портала YouTube заблокировала ролик, в котором Навальный разговаривает по телефону с одним из своих предполагаемых отравителей из ФСБ, а тот подтверждает факт покушения
Белорусские товары. Не дешево
расследование
Белорусские товары. Не дешево
Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии. Москва закрывает глаза на проблему, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с белорусскими властями, выяснили в совместном расследовании «Проект», «БелСат» и Naviny.by
ЕСПЧ обязал российские власти обеспечить жительницу Сочи с редким заболеванием дорогим лекарством
редкие болезни
ЕСПЧ обязал российские власти обеспечить жительницу Сочи с редким заболеванием дорогим лекарством
Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить жительницу Сочи с редким заболеванием дорогостоящим лекарством
Политика
Юлию Навальную предложили не пускать на выборы во избежание «белорусского сценария»
Глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил запретить физлицам-иностранным агентам и членам их семей участвовать в выборах
В Госдуме предложили ввести обязательную сертификацию нянь
няни
В Госдуме предложили ввести обязательную сертификацию нянь
В России уже существуют четко сформулированные требования к деятельности работников по присмотру и уходу за детьми, однако в реальности в этой сфере работает много людей без соответствующего образования
За нарушение прав человека
антироссийские санкции
За нарушение прав человека
Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального, задействовав новый механизм. Этот механизм предусматривает введение ограничений за нарушения прав человека
Минздрав РФ предупредил о высоком риске развития туберкулеза у переболевших COVID-19
коронавирус
Минздрав РФ предупредил о высоком риске развития туберкулеза у переболевших COVID-19
В обновленных методических рекомендациях Минздрава говорится, что после перенесенной инфекции у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза
Региональные отделения «Яблока» осудили Явлинского за статью с критикой Навального
партия яблоко
Региональные отделения «Яблока» осудили Явлинского за статью с критикой Навального
Политик заявил, что все расследования Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) «не имеют практических результатов, а просто разжигают социальную рознь»
Глава Амурской области призвал автомобилистов не пользоваться машинами и «поберечь бензин»
бензин
Глава Амурской области призвал автомобилистов не пользоваться машинами и «поберечь бензин»
Василий Орлов призвал местных автомобилистов не пользоваться личным транспортом без острой необходимости в связи с нехваткой топлива в регионе
В Кировской области ввели квоты на домашних животных
домашние животные
В Кировской области ввели квоты на домашних животных
По данным Telegram-канала «Подъем», для того, чтобы вычислить, сколько собак или кошек можно завести, жителям Кировской области нужно из площади квартиры вычесть норму предоставления жилплощади, умноженную на количество жильцов
Авторская колонка
… А что Явлинский?
Помните, на президентских выборах был странный персонаж по фамилии Титов, мелкий чиновник администрации Путина, которого ради массовки записали в президентскую гонку, поставив тем самым в совершенно идиотское положение, поскольку, по крайней мере формально он должен был конкурировать со своим хозяином
Яковенко Игорь