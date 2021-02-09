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09 февраля 2021, 02:39

Исполнитель «закона Яровой» заработал на реализации закона об «изоляции Рунета»

Бизнесмен Антон Черепенников, который основал «ИКС холдинг», где собраны основные активы для исполнения «закона Яровой» о хранении данных, ­участвовал также в реализации не менее резонансного закона об изоляции Рунета

Исполнитель «закона Яровой» заработал на реализации закона об «изоляции Рунета»

Бизнесмен Антон Черепенников, который основал «ИКС холдинг», где собраны основные активы для исполнения «закона Яровой» о хранении данных, ­участвовал также в реализации не менее резонансного закона об изоляции Рунета.

Издание VTimes со ссылкой на сопроводительные документы к бухгалтерской отчетности компании «Цитадель» (ключевой актив «ИКС холдинга») сообщает, что через эту компанию г-н Черепенников в 2019 году контролировал почти половину компании «Данные — Центр обработки и автоматизации» (ДЦОА). Данная фирма тестировала оборудование для исполнения закона о «суверенном рунете». Сейчас компания принадлежит «ИКС холдингу».

В 2019 году ДЦОА получила 589 млн рублей выручки и 7,4 млн рублей прибыли, а «Цитадель» Черепенникова была не только акционером ДЦОА, но и ее кредитором. В июне 2019 года «Цитадель» дала ДЦОА займ в размере 281 млн рублей.

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