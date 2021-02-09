Исполнитель «закона Яровой» заработал на реализации закона об «изоляции Рунета»
Бизнесмен Антон Черепенников, который основал «ИКС холдинг», где собраны основные активы для исполнения «закона Яровой» о хранении данных, участвовал также в реализации не менее резонансного закона об изоляции Рунета
Бизнесмен Антон Черепенников, который основал «ИКС холдинг», где собраны основные активы для исполнения «закона Яровой» о хранении данных, участвовал также в реализации не менее резонансного закона об изоляции Рунета.
Издание VTimes со ссылкой на сопроводительные документы к бухгалтерской отчетности компании «Цитадель» (ключевой актив «ИКС холдинга») сообщает, что через эту компанию г-н Черепенников в 2019 году контролировал почти половину компании «Данные — Центр обработки и автоматизации» (ДЦОА). Данная фирма тестировала оборудование для исполнения закона о «суверенном рунете». Сейчас компания принадлежит «ИКС холдингу».
В 2019 году ДЦОА получила 589 млн рублей выручки и 7,4 млн рублей прибыли, а «Цитадель» Черепенникова была не только акционером ДЦОА, но и ее кредитором. В июне 2019 года «Цитадель» дала ДЦОА займ в размере 281 млн рублей.