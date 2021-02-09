Главреду «Медиазоны» сократили административный арест с 25 до 15 суток
Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на решение Тверского райсуда об административном аресте на 25 суток
Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на решение Тверского райсуда об административном аресте на 25 суток.
В ходе рассмотрения апелляции Мосгорсуд оставил решение об аресте в силе, но сократил его срок с 25 до 15 суток.
Напомним, что главреда «Медиазоны» отправили под арест из-за ретвита шутки, в которой говорилось, что Сергей Смирнов похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. По версии МВД и суда, этим ретвитом журналист якобы призывал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января». На изображении при этом не было никаких призывов и указаний о месте проведения акции.
Сергея Смирнова в итоге признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митингов. Несколько месяцев назад он уже задерживался за нарушение правил проведения публичных мероприятий из-за участия в одиночном пикете, который не требует согласования.