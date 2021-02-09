Преподавателям и студентам самарского вуза официально запретили ходить на протестные митинги
Ученый совет Самарского государственного технического университета запретил преподавателям и студентам участвовать в акциях
Ученый совет Самарского государственного технического университета (СамГТУ) запретил преподавателям и студентам участвовать в несогласованных политических акциях.
Соответствующий запрет прописан в новой редакции «Кодекса этики служебного поведения работников и обучающихся».
Согласно Кодексу, за участие в несанкционированной акции сотрудникам и студентам СамГТУ будет грозить выговор или увольнение (отчисление). Речь при этом идет об акциях, «направленных против государственного строя и Конституции РФ». При этом в кодексе не уточняется, являются ли митинги против коррупции, за свободу и против политических репрессий выступлениями против государственного строя.
Помимо этого, преподавателей и студентов самарского вуза предостерегли от публикации постов в соцсетях, направленных против государства, региона, университета, а также наносящих ущерб государственному строю, авторитету и деловой репутации университета, порочащих образ гражданина РФ, работника (обучающегося) университета.