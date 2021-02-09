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Общество
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09 февраля 2021, 01:42

Преподавателям и студентам самарского вуза официально запретили ходить на протестные митинги

Ученый совет Самарского государственного технического университета запретил преподавателям и студентам участвовать в акциях

Преподавателям и студентам самарского вуза официально запретили ходить на протестные митинги

Ученый совет Самарского государственного технического университета (СамГТУ) запретил преподавателям и студентам участвовать в несогласованных политических акциях.

Соответствующий запрет прописан в новой редакции «Кодекса этики служебного поведения работников и обучающихся».

Согласно Кодексу, за участие в несанкционированной акции сотрудникам и студентам СамГТУ будет грозить выговор или увольнение (отчисление). Речь при этом идет об акциях, «направленных против государственного строя и Конституции РФ». При этом в кодексе не уточняется, являются ли митинги против коррупции, за свободу и против политических репрессий выступлениями против государственного строя.

Помимо этого, преподавателей и студентов самарского вуза предостерегли от публикации постов в соцсетях, направленных против государства, региона, университета,  а также наносящих ущерб государственному строю, авторитету и деловой репутации университета, порочащих образ гражданина РФ, работника (обучающегося) университета.

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