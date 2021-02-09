09 февраля 2021, 01:11
Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов в ответ на действия Москвы
Напомним, что МИД РФ ранее объявил персонами нон грата трех иностранных консулов из-за их участия в протестных акциях в поддержку Алексея Навального
Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Москвы.
Напомним, что МИД РФ ранее объявил персонами нон грата трех иностранных консулов из-за их участия в протестных акциях в поддержку Алексея Навального.
О высылке сотрудников российских посольств в Германии, Швеции и Польше сообщает агентство ТАСС. В МИД России данное решение назвали необоснованным и недружественным.
В МИД Германии заявили, что высылка их дипломата из-за его присутствия на протестной акции не была ни чем оправдана. В МИД Швеции санкции в отношении своего консула назвали неприемлемыми.