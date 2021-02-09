Росстат сообщил о смерти 162 249 россиян от коронавируса
Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса россиян в 2020 году. По данным ведомства, COVID-19 стал как основной, так и косвенной причиной смерти для 162 249 человек
Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса россиян в 2020 году. По данным ведомства, COVID-19 стал как основной, так и косвенной причиной смерти для 162 249 человек.
По предварительным данным Росстата, общая смертность в России по итогам 2020 года выросла на 18% в годовом выражении, или на 323,8 тысяч человек. Общее число умерших в прошлом году составило 2,124 млн человек.
«Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID-19», - прокомментировала данные Росстата вице-премьер Татьяна Голикова.
Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом отметила, что половина избыточной смертности 2020 года приходится на летальные исходы с подтвержденным коронавирусом, но эти данные «носят предварительный характер».
По словам г-жи Голиковой, существенную долю избыточной смертности 2020 года сформировали случаи, когда пациенты умирали от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и других причин, ассоциированных с заражением коронавирусом.
В целом же коэффициент смертности в России в 2020 году, по данным Росстата, вырос до 14,5 умерших на 1 тысячу человек (против 12,3 в 2019 году). Естественная убыль населения с начала 2020 года достигла 688,7 тысячи человек, то есть в два раза выше показателя за сопоставимый период 2019 года, сообщает РБК.
Также Росстат сообщил, что общее число зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 в декабре 2020 года составило 44 435 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии в России.