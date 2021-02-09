Путин выделит 500 млрд рублей на помощь россиянам, чтобы снизить градус недовольства перед выборами
Президент Владимир Путин после выхода резонансного расследования о его дворце под Геленджиком и массовых протестов из-за ареста оппозиционера Алексея Навального планирует объявить о новом пакете мер поддержки населения
Президент Владимир Путин после выхода резонансного расследования о его дворце под Геленджиком и массовых протестов из-за ареста оппозиционера Алексея Навального планирует объявить о новом пакете мер поддержки населения. В Кремле рассчитывают, что это снизит градус общественного недовольства перед выборами в Госдуму.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что новые социальные расходы составят около 500 млрд рублей.
Предполагается, что о новых мерах государственной поддержки граждан Владимир Путин объявит в ходе послания Федеральному Собранию.
Источники агентства отметили, что дополнительные социальные расходы предназначены для того, чтобы «люди почувствовали, что власти знают об их проблемах и делают все, чтобы им помочь». Это позволит повысить лояльность россиян к власти перед парламентскими выборами.