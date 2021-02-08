Социальные сети отреагировали на сюжет госпропаганды о «вилле Навального» в Германии
Государственный телеканал «Россия 1» ответила оппозиции на фильм-расследование о «дворце Путина» под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей сюжетом о «роскошном» жилье, которое снимал Алексей Навальный в Германии
Государственный телеканал «Россия 1» ответила оппозиции на фильм-расследование о «дворце Путина» под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей сюжетом о «роскошном» жилье, которое снимал Алексей Навальный в Германии во время реабилитации после отравления «Новичком».
Телеканал сообщил, что политик снимал двухэтажную виллу в самом престижном районе Фрайбурга. Корреспондентка Анастасия Попова подробно осматривает апартаменты и сравнивает их с «дворцом Путина» под Геленджиком. Так, кладовку она называет «комнатой грязи», а также обращает особое внимание на ершик в туалете: «Ершик, конечно, на месте, но туалет не золотой». Атрибутами «люкса» журналистка «России 1» называет террасу, небольшой бассейн и кофе-машину.
Гостелеканал сообщил, что Навальный якобы снимал дом за 530 евро в сутки и жил здесь почти два месяца.
Пользователи соцсетей с иронией отреагировали за сюжет пропагандистов о «роскоши», которую может позволить себе оппозиционный политик. Россияне отметили, что благодаря «бездарному» сюжету на государственном телевидении они узнали, что «люкс-вилла» в России - это «когда тепло, есть унитаз и кофе-машина». Некоторые интернет-пользователи признались, что у них дома тоже есть ершик, унитаз, диван и кровать, а значит, они живут в «изысканном обаянии элегантной роскоши», как и Навальный.