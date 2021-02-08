ФСИН потратит 163 млн рублей на закупку спецсредств для подавления бунтов
Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России с 1 по 5 февраля разместил на портале госзакупок семь тендеров на закупку спецсредств для подавления протестов
Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России с 1 по 5 февраля разместил на портале госзакупок семь тендеров на закупку спецсредств для подавления протестов. Общая стоимость госконтрактов составляет 163 млн рублей.
Так, 113,3 млн рублей ФСИН потратит на закупку 19,5 тысяч противоударных шлемов «Джета», 3,3 млн рублей - на закупку 720 дымовых гранат ГДМ-40 для подствольных гранатометов, еще 1,9 млн рублей - на закупку тысячи светозвуковых гранат «Пламя-М». Эти гранаты предназначены для оказания психофизического воздействия на правонарушителей.
14,7 млн рублей ведомство потратит на две тысячи противоударных щитов «Авангард М», 13,9 млн рублей - на комплекты для защиты от ударов «Щиток». В 1,8 млн рублей обойдутся 10 пулестойких щитов «Баклер-К-Л», а еще 14,3 млн рублей потратят на 1400 электрошокеров ЭШУ-200, сообщают «Открытые медиа».