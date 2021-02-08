Журналисты нашли у топ-менеджеров «Газпрома» и РЖД активы за границей на десятки миллионов долларов
Издание «Важные истории» вместе с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) обнаружили у бывших топ-менеджеров «Газпрома» Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука, а также сына топ-менеджера «Российские железные дороги»
Издание «Важные истории» вместе с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) обнаружили у бывших топ-менеджеров «Газпрома» Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука, а также сына топ-менеджера «Российские железные дороги» Олега Тони элитную недвижимость за границей стоимостью в несколько миллионов долларов.
Владения указанных лиц расположены в Англии, Франции, Германии, Испании, Нидерландах и Италии. При этом происхождение денежных средств на покупку этой недвижимости вызывает вопросы.
Бывший первый замглавы «Газпром инвест Юг» Андрей Гончаренко в 2014 году купил таунхаус Hanover Lodge в Лондоне стоимостью 120 млн футов стерлингов (примерно 7,5 млрд рублей). Общие затраты бывшего топ-менеджера госкомпании на покупку недвижимости в Великобритании с 2011 по 2014 год составили 250 млн футов.
По данным OCCRP, г-н Гончаренко также является бенефициаром двух компаний из Люксембурга. Так, на компанию Pmb Real Estate записаны участок и дома на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра, а на фирму Rossa Holding была записан особняк на улице Шарля Лаффита в пригороде Парижа, в 20 минутах ходьбы от Триумфальной арки. В 2017 году Гончаренко продал французский особняк.
Адвокаты топ-менеджера объяснили покупку дорогостоящей недвижимости тем, что в 90-х годах он якобы получил «значительную прибыль».
Бывший советник Андрея Гончаренко Анатолий Козерук владеет несколькими особняками во Франции — в Каннах, в Пленеф-Валь-Андре и в центре Парижа. Общая стоимость объектов на момент покупки составляла 33 млн евро (более 1,4 млрд рублей).
Семья топ-менеджера «Российских железных дорог» Олега Тони владеет фирмами в Люксембурге, которым принадлежат замок во Франции, квартира в Париже возле Лувра, две виллы на Лазурном берегу, поместье в Праге, три квартиры и земля в курортной испанской провинции Аликанте и железнодорожное депо в Германии. Стоимость этих активов составляет больше 50 млн евро. Еще несколько активов на 40 млн евро принадлежат фонду, связанному с Сергеем Тони.
Олег Тони работает в госкомпании «РЖД» с 2004 года. Тогда же у его семьи стали появляться иностранные активы.