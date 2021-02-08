Купленные для «Роснефти» акции Pirelli оказались в руках учительницы танцев
Государственная компания «Роснефть» в 2014 году приобрела 13% итальянского шинного гиганта Pirelli примерно за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов»
Государственная компания «Роснефть» в 2014 году приобрела 13% итальянского шинного гиганта Pirelli примерно за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов». Спустя несколько лет выяснилось, что эти акции оказались у людей, близких к руководству госкомпании.
Соглашение о сотрудничестве «Роснефти» и Pirelli было подписано на Санкт-Петербургском экономическом форуме в присутствии Владимира Путина. Несмотря на антироссийские санкции, глава «Роснефти» Игорь Сечин и другие топ-менеджеры госкомпании ненадолго вошли в совет директоров Pirelli.
«Важные истории» сообщают, что сделка по покупке акций итальянского шинного гиганта была «не самой прозрачной». Так, покупателем 13% акций Pirelli стала компания Long Term Investments Luxembourg, зарегистрированная в Люксембурге за 8 дней до сделки.
Российские СМИ тогда сообщили, что эта компания принадлежит «Роснефти», а в отчете Pirelli значилось, что фирму контролировал пенсионный фонд российской госкомпании.
При этом в люксембургском бизнес-реестре говорится, что Long Term Investments Luxembourg создана фирмой «Долгосрочные инвестиции», зарегистрированной в январе 2014 года в Москве.
В тот период «Долгосрочные инвестиции» принадлежали некой Айе Беловой - преподавательнице в танцевальной школе Street Jazz.
Отец Айи Беловой Сергей Белов был деловым партнером людей из группы «Регион», близких к руководству «Роснефти». В «Регионе» также раньше работал бывший директор «Долгосрочных инвестиций» Алексей Яшин. «Регион» распоряжается пенсионными деньгами «Роснефти» и входит в пятерку самых крупных управляющих компаний в стране.
В 2015 году вместо Айи Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» стала УК «Регионфинансресурс». Ее собственницей значилась Наталья Богданова.
«Важные истории» узнали, что г-жа Богданова раньше жила в спальном районе Казани и никогда не занимала высоких должностей. Между тем, в акционерном соглашении Pirelli от 2015 года было указано, что Наталья Богданова является «единcтвенным акционером и единолично принимает решения» в управляющей компании «Регионфинансресурс».