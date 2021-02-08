08 февраля 2021, 13:42
YouTube заблокировал ролик с телефонным разговором Навального со своим отравителем
Администрация портала YouTube заблокировала ролик, в котором Навальный разговаривает по телефону с одним из своих предполагаемых отравителей из ФСБ, а тот подтверждает факт покушения
Администрация портала YouTube заблокировала ролик оппозиционера Алексея Навального, в котором он разговаривает по телефону с одним из своих предполагаемых отравителей из ФСБ, а тот подтверждает факт покушения на политика. Официальной причиной блокировки указано нарушение авторских прав корпорации ViacomCBS, сообщает «Дождь».
Теперь вместо ролика на сайте Алексея Навального открывается баннер о том, что видео заблокировано на территории России.
В компанию ViacomCBS входят в том числе Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon и Comedy Central. Предположительно, ролик могли заблокировать из-за вставки из некоего фильма, права на который принадлежат этим компаниям.