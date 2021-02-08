ЕСПЧ обязал российские власти обеспечить жительницу Сочи с редким заболеванием дорогим лекарством
Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить жительницу Сочи с редким заболеванием дорогостоящим лекарством
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить жительницу Сочи с редким заболеванием дорогостоящим лекарством.
По данным «Коммерсанта», 31-летняя Ксения Швецова страдает от редкого заболевания кроветворной системы и состоит в федеральном регистре лиц, страдающих орфанными заболеваниями. Минздрав Краснодарского края на протяжении пяти лет отказывался закупать для нее за счет бюджета лекарство «Элизария». Чиновники ссылались на нехватку денег - одна упаковка препарата стоит 280 тысяч рублей.
Жительница Сочи обратилась в городской суд, который власт на сторону заявительницы и обязал власти закупить для нее лекарство. Чиновники отказались и обжаловали решение суда первом инстанции.
Адвокат Швецовой считает, что власти пытались затянуть судебный процесс, несмотря на то, что пациентка могла умереть без лекарства в течение нескольких месяцев.
Тогда Ксения Швецова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Суд воспользовался правилом, позволяющим выносить решение в экстренном порядке при угрозе жизни истца, и переложил ответственность с властей Кубани на федеральные власти РФ. ЕСПЧ потребовал немедленно обеспечить пациентку необходимым лекарством.
Решение ЕСПЧ является обязательным для государства, власти должны до 5 марта отчитаться об исполнении.