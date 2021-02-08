08 февраля 2021, 12:12
Саратовского депутата задержали из-за баннера «Нет политическим репрессиям»
В квартиру Николая Бондаренко позвонили какие-то люди и попросили заново припарковать автомобиль, так как он мешает выезду. Когда депутат вышел из квартиры, его задержали
В Саратове полиция задержала депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.
По данным ИА «Свободные новости», в квартиру Николая Бондаренко позвонили какие-то люди и попросили заново припарковать автомобиль, так как он мешает выезду. Когда депутат вышел из квартиры, его задержали.
Предположительно, задержание оппозиционного депутата связано с тем, что он 5 февраля вместе с однопартийцами вывесил на заседании областной думы баннер «Нет политическим репрессиям».
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