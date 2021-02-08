Юлию Навальную предложили не пускать на выборы во избежание «белорусского сценария»
Глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил запретить физлицам-иностранным агентам и членам их семей участвовать в выборах
Глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил запретить физлицам-иностранным агентам и членам их семей участвовать в выборах. Инициатива общественника направлена в первую очередь против супруги Алексея Навального, которая по слухам может принять участие в выборах вместо своего арестованного супруга.
В письме на имя председателей Госдумы и Совета Федерации Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко Рахман Янсуков пояснил, что недопуск Юлии Навальной позволит избежать «белорусского сценария». В Белоруссии, напомним, Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру в президенты страны вместо супруга, который был арестован по политическим мотивам.
Примечательно, что Янсуков называет Навального иноагентом, хотя политик не состоит в реестре Минюста иноагентов-физлиц. Иностранным агентов был объявлен только Фонд борьбы с коррупцией.