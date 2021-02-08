Меню
Общество
Полицейским больше не надо представляться и называть свое звание, и должность
08 февраля 2021, 10:11

В Госдуме предложили ввести обязательную сертификацию нянь

Депутат заявила, что в России уже существуют четко сформулированные требования к деятельности работников по присмотру и уходу за детьми, однако в реальности в этой сфере работает много людей без соответствующего образования

В Госдуме предложили ввести обязательную сертификацию нянь

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила за введение обязательной сертификации нянь.

В беседе с агентством «Москва» Оксана Пушкина заявила, что сертификация позволит принимать на рынок труда грамотных и квалифицированных работников.

Депутат заявила, что в России уже существуют четко сформулированные требования к деятельности работников по присмотру и уходу за детьми, однако в реальности в этой сфере работает много людей без соответствующего образования.

Оксана Пушкина также отметила, сертификация нянь позволит избежать трагических случаев, когда наемные работницы издевались или убивали детей.

Материалы по теме
Российский священник призвал готовить девочек к материнству, а не к школе
СКР возбудил дело против многодетной матери, чей ребенок управлял автомобилем на высокой скорости
В Абакане в игровом центре для детей появилась тюремная камера
Сейчас на главной
Юлию Навальную предложили не пускать на выборы во избежание «белорусского сценария»
юлия навальная
Юлию Навальную предложили не пускать на выборы во избежание «белорусского сценария»
Глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил запретить физлицам-иностранным агентам и членам их семей участвовать в выборах
За нарушение прав человека
антироссийские санкции
За нарушение прав человека
Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального, задействовав новый механизм. Этот механизм предусматривает введение ограничений за нарушения прав человека
«Политический урон партии»
партия яблоко
«Политический урон партии»
Политик заявил, что все расследования Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) «не имеют практических результатов, а просто разжигают социальную рознь»
Глава Амурской области призвал автомобилистов не пользоваться машинами и «поберечь бензин»
бензин
Глава Амурской области призвал автомобилистов не пользоваться машинами и «поберечь бензин»
Василий Орлов призвал местных автомобилистов не пользоваться личным транспортом без острой необходимости в связи с нехваткой топлива в регионе
В Кировской области ввели квоты на домашних животных
домашние животные
В Кировской области ввели квоты на домашних животных
По данным Telegram-канала «Подъем», для того, чтобы вычислить, сколько собак или кошек можно завести, жителям Кировской области нужно из площади квартиры вычесть норму предоставления жилплощади, умноженную на количество жильцов
Авторская колонка
… А что Явлинский?
Помните, на президентских выборах был странный персонаж по фамилии Титов, мелкий чиновник администрации Путина, которого ради массовки записали в президентскую гонку, поставив тем самым в совершенно идиотское положение, поскольку, по крайней мере формально он должен был конкурировать со своим хозяином
Яковенко Игорь
«Вы что, хотите как в 90-е?»
маргарита симоньян
«Вы что, хотите как в 90-е?»
В программе другого пропагандиста Владимира Соловьева на YouTube Маргарита Симоньян заявила, что современные россияне жалуются на низкие пенсии, потому что «забыли, как жили в 90-е годы»
Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» по делу об источнике распространения коронавируса
коронавирус
Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» по делу об источнике распространения коронавируса
Эксперты из группы Всемирной организации здравоохранения, которая сейчас проводит расследование в китайском Ухане, откуда начал распространяться COVID-19, обнаружили «важные улики»
США заподозрили Россию в информационной атаке на иностранные вакцины против коронавируса
вакцина от коронавируса
США заподозрили Россию в информационной атаке на иностранные вакцины против коронавируса
Власти США заподозрили Россию в ведении информационной кампании против вакцин от коронавирусной инфекции, созданных компаниями Pfizer и Moderna
После «посадок» нужно как следует отдохнуть
суды
После «посадок» нужно как следует отдохнуть
Управление судебного департамента по Москве, подведомственное Верховному суду РФ, выделило 17,5 млн рублей на организацию санаторно-курортного лечения судей в текущем году
Авторская колонка
Путин и Лукашенко - два сапога пара
Самый счастливый человек на территории бывшего СССР — Лукашенко. 23 января 2021 года Великая Россия окончательно вступила на путь лукашенковской Белоруссии. А 31 января и 2 февраля Россия показала, что вступила в это политическое дерьмо не случайно
Минкин Александр
Обвинителю по уголовным делам Алексея Навального предоставили госохрану
Алексей Навальный
Обвинителю по уголовным делам Алексея Навального предоставили госохрану
Сотруднице прокуратуры государство предоставило личную охрану. Так, люди в штатском сопровождали Фролову на заседаниях 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском райсуде
Московские суды арестовали около тысячи человек за участие в протестных митингах
акции протеста
Московские суды арестовали около тысячи человек за участие в протестных митингах
В московские суды в период с 23 января по 2 февраля поступило 4908 административных дел, возбужденных в отношении участников протестных акций в поддержку Алексея Навального
Сыну главы МВД принадлежит особняк на Рублевке за 1,5 млрд рублей
доходы силовиков
Сыну главы МВД принадлежит особняк на Рублевке за 1,5 млрд рублей
Семье главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева принадлежит поместье на Рублевском шоссе, стоимость которого может доходить до 1,5 млрд рублей
Сам себя не поддержишь - никто не поддержит
государственная пропаганда
Сам себя не поддержишь - никто не поддержит
Похоже, что российские власти дали разнарядку образовательным учреждениям и крупным предприятиям провести акции в поддержку президента Владимира Путина
Беспрецедентный для России штраф за ущерб экологии
Норильский никель
Беспрецедентный для России штраф за ущерб экологии
Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с «Норильского никеля» Владимира Потанина 146 млрд рублей за нанесенный ущерб экологии в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая 2020 года
Полиция захотела получить доступ к телефонным контактам россиян
МВД
Полиция захотела получить доступ к телефонным контактам россиян
В мобильном приложении российской полиции в скором времени появится сервис, который будет оперативно бороться со звонками мошенников. При этом пользователю этого сервиса придется дать разрешение на доступ к своим контактам
Президент Франции назвал арест Навального серьезной ошибкой Кремля
антироссийские санкции
Президент Франции назвал арест Навального серьезной ошибкой Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу решения российского суда изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный