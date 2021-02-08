08 февраля 2021, 10:11
В Госдуме предложили ввести обязательную сертификацию нянь
Депутат заявила, что в России уже существуют четко сформулированные требования к деятельности работников по присмотру и уходу за детьми, однако в реальности в этой сфере работает много людей без соответствующего образования
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила за введение обязательной сертификации нянь.
В беседе с агентством «Москва» Оксана Пушкина заявила, что сертификация позволит принимать на рынок труда грамотных и квалифицированных работников.
Депутат заявила, что в России уже существуют четко сформулированные требования к деятельности работников по присмотру и уходу за детьми, однако в реальности в этой сфере работает много людей без соответствующего образования.
Оксана Пушкина также отметила, сертификация нянь позволит избежать трагических случаев, когда наемные работницы издевались или убивали детей.