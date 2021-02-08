Глава дипломатии ЕС по итогам переговоров с Лавровым пообещал России новые санкции из-за Навального
Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального, задействовав новый механизм. Этот механизм предусматривает введение ограничений за нарушения прав человека
Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального, задействовав новый механизм. Этот механизм предусматривает введение ограничений за нарушения прав человека.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву сообщил, что министры иностранных дел стран союза обсудят в ближайшее время следующие шаги по наказанию России за нарушение прав человека.
«И у нас есть еще один инструмент для этого – недавно утвержденный режим санкций в области прав человека», – написал Жозеп Боррель.
Глава дипломатии сообщил, что его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым временами достигали высокого уровня напряженности, поскольку он призывал к «немедленному и безоговорочному» освобождению Алексея Навального, а расследованию покушения на его жизнь.
Боррель также напомнил Лаврову, что Россия взяла на себя международные обязательства в области прав человека, поэтому не может отбросить их как вмешательство во внутренние дела РФ.