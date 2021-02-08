Арестованные участники протеста пожаловались на задержку в оформлении их освобождения
Участники протестных акций, которые отбывают административные аресты в центре временного содержания мигрантов в Сахарово пожаловались на задержки в оформлении документов на освобождение
Участники протестных акций, которые отбывают административные аресты в центре временного содержания мигрантов в Сахарово пожаловались на задержки в оформлении документов на освобождение. Из спецприемника по окончанию срока ареста не могут выйти как минимум семь человек.
Один из арестованных Тимур Бабаев сообщил «ОВД-Инфо», что сотрудники центра должны были начать выпускать арестованных 7 февраля в 15:00, но этого не произошло.
В правоохранительных органах причины задержек в освобождении участников протеста не называют. Член московской Общественной наблюдательной комисси (ОНК) Марина Литвинович в беседе с «Медиазоной» объяснила задержки тем, что «судьи по-идиотски оформляют решения и получается, что подсчет времени странный».
Также находящиеся в Сахарово жалуются на то, что им массово отказывают выдавать справки об отбытии наказания. Эти справки нужны арестованным для предоставления в вузы и по месту работы.