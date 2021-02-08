Минздрав РФ предупредил о высоком риске развития туберкулеза у переболевших COVID-19
В обновленных методических рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению COVID-19 говорится, что после перенесенной инфекции у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза
Минздрав России предупредил переболевших коронавирусом граждан о повышенном риске развития туберкулеза.
В обновленных методических рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению COVID-19 говорится, что после перенесенной инфекции у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Специалисты полагают, что данная категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в будущем, сообщает РБК.
Минздрав предупреждает о риске перехода латентной (скрытой) туберкулезной инфекции в активную после перенесенного COVID-19.
Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в скрытой форме туберкулез протекает у трети населения планеты.
С целью исключения перехода туберкулеза в активную стадию Минздрав рекомендовал врачам проводить ковидным пациентам«обязательное тестирование на латентную туберкулезную инфекцию во время нахождения в стационаре».