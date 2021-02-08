Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Российские власти сочли эпидемиологическую обстановку в Греции и Сингапуре относительно благополучной, поэтому было решено возобновить с этими странами авиасообщение, прерванное из-за пандемии
Россия с 8 февраля открывает авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Российские власти сочли эпидемиологическую обстановку в Греции и Сингапуре относительно благополучной, поэтому было решено возобновить с этими странами авиасообщение, прерванное из-за пандемии.
Рейсы будут выполняться в Афины из Москвы два раза в неделю, а в Сингапур — три раза в неделю.
При этом туристам напомнили, что в Греции пока еще сохраняются ограничения на въезд российских граждан - не более 500 человек в неделю. Туристы также должны предоставить отрицательный тест на COVID-19.
В Сингапур сейчас могут приезжать иностранные граждане, которые путешествуют в целях бизнеса. Они должны предоставить тест на коронавирус, а находиться в стране им разрешается не более 14 дней.