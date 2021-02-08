08 февраля 2021, 08:46
В Чите 6-летний мальчик выпал из окна клинической больницы
По предварительным данным следствия, 6-летний мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы на третьем этаже. Сейчас ребенок находится в реанимации с тяжелыми травмами
Следственный комитет и прокуратура Забайкальского края начали проверку по факту падения ребенка из окна краевой детской клинической больницы в Чите.
По предварительным данным следствия, 6-летний мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы на третьем этаже. Сейчас ребенок находится в реанимации с тяжелыми травмами.
Следователи проверяют действия медицинского персонала больницы, а также выясняют причину госпитализации ребенка без родителей.
Портал «Чита.ру» со ссылкой на родственницу ребенка сообщает, что мальчик с матерью прибыл из Борзинского района, чтобы пройти курс лечения перед операцией на глаза. Ребенка госпитализировали без матери. Сотрудники больницы объяснили это тем, что «из-за эпидемии коронавируса не положено».