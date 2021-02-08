Московских и белгородских студентов обманом привлекли к участию в акциях в поддержку Путина
Студентов Тимирязевской академии и Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина обманом привлекли к участию в акциях в поддержку президента Владимира Путина
Студентов Тимирязевской академии и Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина обманом привлекли к участию в акциях в поддержку президента Владимира Путина.
Студенческое издание Doxa сообщает, что студентам сельхозакадемии сказали, что на самом деле флешмоб будет посвящен российскому флагу, а студентам МГЮА — что акция проводится в «поддержку нашей страны как лидера борьбы с ковидом».
За участие в съемках флешмоба учащихся МГЮА пообещали пригласить в Госдуму и вручить благодарственные письма.
Съемки проходили в одном из московских отелей. Студентов попросили скандировать текст «Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!».
Аналогичная ситуация произошла со студентами Белгородского института искусств и культуры. Как сообщает телеграм-канал «Белгород-1», учащихся собрали в актовом зале и попросили станцевать с российскими флагами якобы для записи патриотического ролика ко Дню защитника Отечества.
Однако позже депутат Белгородской облдумы Иван Конев и депутат горсовета Илья Салмин опубликовали в соцсетях ролик, в котором под песню «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» звучат лозунги «Путин — наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с вами».
Студенты рассказали, что они такие лозунги не скандировали, а звук наложили на видео при монтаже.
Ранее «Общая Газета» уже сообщала, что после массовых протестов в поддержку Алексея Навального российские власти дали разнарядку университетам и крупным предприятиям провести акции в поддержку президента Владимира Путина.