08 февраля 2021, 03:08
Фотографию силовика под портретом президента Путина в суде продали за 2 млн рублей
Фотограф Дмитрий Марков продал в ходе благотворительного аукциона единственный подписанный отпечаток фотографии, которую он сделал в одном из московских отделов полиции
Фото: Дмитрий Марков
Фотограф Дмитрий Марков продал в ходе благотворительного аукциона единственный подписанный отпечаток фотографии, которую он сделал в одном из московских отделов полиции, куда его доставили в день судебного заседания по делу оппозиционера Алексея Навального.
Данный снимок ранее окрестили символом преследования Алексея Навального российскими властями.
Фотографию сотрудника силовых структур в маске, который сидит под портретом президента Владимира Путина, продали за 2 млн рублей. Покупательницей стала некая Екатерина.
Дмитрий Марков предложил покупательнице перечислить деньги организациям «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», которые помогают задержанным участникам протестных акций.