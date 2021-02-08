08 февраля 2021, 02:43
Гендиректора Первого канала в юбилей наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Согласно сообщению Кремля, Константина Эрнста наградили орденом «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».
Отметим, что награждение гендиректора Первого канала было приурочено к 60-летнему юбилею Константина Эрнста.
Ранее глава государственного телеканал уже был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, а сейчас он стал полным кавалером этой награды.