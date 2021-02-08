Региональные отделения «Яблока» осудили Явлинского за статью с критикой Навального
Политик заявил, что все расследования Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) «не имеют практических результатов, а просто разжигают социальную рознь»
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой раскритиковал деятельность оппозиционера Алексея Навального.
Политик заявил, что все расследования Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) «не имеют практических результатов, а просто разжигают социальную рознь».
Григорий Явлинский утверждает, что Алексей Навальный использует несовершеннолетних в политических целях, привлекая их на незаконные митинги, а его политическое направление — это популизм и национализм.
Зампред Нижегородского отделения «Яблока» Алексей Садомовский после выхода статьи заявил, что она наносит «политический урон партии».
По словам Садомовского, заявление Григория Явлинского «не является общей позицией партии, и очень надеюсь, что и не станет». Нижегородский политик также назвал ложным утверждение о том, что оппозиционер якобы использует несовершеннолетних на митингах.
Молодежное отделение «Яблока» в Новосибирске также выпустило заявление, в котором говорится о том, что позиция г-на Явлинского не является общепартийной.
«Митинги, организованные командой Навального, были мирными, детей на данных акциях было меньше 5%, а значит, заявления гражданина Явлинского были ложью. Более того, лично нам его заявление кажется наносящим политический урон партии», - заявили в молодежном отделении.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в свою очередь заявил, что после статьи Григория Явлинского он отказался от участия в выборах от партии «Яблоко». Глава региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что в данном случае Явлинский выступил по «кремлевскому темнику».
Позже молодежное отделение «Яблока» в Санкт-Петербурге осудило статью Григория Явлинского и заявило, что не одобряют «выпад» основателя партии в адрес Алексея Навального. В молодежном отделении отметили, что статья Явлинского нанесла ущерб партии, так как некоторые политики уже отказались от сотрудничества с «Яблоком».